Süßes oder Saures

Am Abend vor Allerheiligen waren auch heuer wieder zahlreiche "Geister" in Herzogenaurach unterwegs. Auch wenn der Halloween-Brauch neueren Ursprungs ist und aus den Vereinigten Staaten nach Europa kam, so kann er doch auf christliche Wurzeln zurückgeführt werden. Geht er doch auf Feiern aus dem irischen Raum zurück, die mit diesem Fest ihrer Verstorbenen am Abend vor Allerheiligen gedachten. Foto: Manfred Welker