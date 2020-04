Süße Aufmerksamkeiten für die Helfer

Eine kleine, süße Anerkennung für Menschen, die sich sieben Tage die Woche rund um die Uhr für andere Menschen einsetzen, überbrachte Aldi-Geschäftsführer Markus Steinbrenner an Mitarbeiter stationärer Einrichtungen im Raum Höchstadt. "Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten und Polizisten leisten in dieser Krisenzeit Großartiges für das Gemeinwohl. Sie alle arbeiten unter erschwerten Bedingungen und sorgen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das verdient unsere höchste Anerkennung, die wir mit einer kleinen symbolischen Geste zum Ausdruck bringen wollen", sagte er.

Mit einer Warenspende im Gesamtwert von knapp 7000 Euro ließ der Aldi-Chef von den Mitarbeitern der Laufer Mühle Stofftaschen mit Osterüberraschungen füllen, die dann an regionale Hilfseinrichtungen, in denen gebrechliche, behinderte und kranke Menschen versorgt werden, überbracht wurden.

So erhielt beispielsweise das Krankenhaus in Höchstadt für seine Mitarbeiter Ostertaschen, die der neue Verwaltungsleiter Thomas Menter und Chefarzt Martin Grauer entgegennahmen.

Für das Senioren-Centrum St. Anna bedankte sich Johanna Auerbeck, Leiterin der 160 Pflegebetteneinrichtung, für die kleinen Osterüberraschungen. "Gerade in diesen Zeiten freuen wir uns über solidarische Grüße, die in dieser netten Form überbracht werden."

Für die Mitarbeiter der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf bedankte sich deren Chef Günther Allinger und für die Angestellten im Therapiezentrum Laufer Mühle Michael Thiem bei Markus Steinbrenner. Beide berichten, dass die Vorsorge- und Schutzmaßnahmen in Folge der Pandemie die Mitarbeiter vor zusätzliche Herausforderungen stellen. "Schön, dass in diesen Zeiten auch an uns gedacht wird", fand Günther Allinger.

Beschenkt werden mit Schokoeiern und -hasen sollte auch die Polizeidienststelle in Höchstadt. Dort bat der stellvertretende Dienststellenleiter, Thomas Gamm, um Verständnis, dass staatliche Vorschriften solche Geschenke nicht erlauben.

"Es freut uns, dass Sie auch an uns gedacht haben. Aber bitte geben Sie doch unsere Taschen mit den besten Grüßen an eine andere hiesige Sozialeinrichtung weiter" so der stellvertretende Polizeichef. red