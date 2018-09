Sünder am Lkw-Steuer

Am Mittwochvormittag führten Kontrolleure der Polizei Ebern und der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck auf der B 279 bei Sendel-bach eine gemeinsame Kontrolle des Schwerverkehrs durch. Dabei gab es mehrere Beanstandungen. Bei einem 7,5-Tonnen-Lkw eines Unternehmens aus der Baubranche wurde die fehlende Ladungssicherung bemängelt. Auf der Ladepritsche waren diverse schwere Gegenstände ungesichert aufgelegt. Bei zwei Lkw-Lenkern wurde bei Auswertung der Fahrtschreiberaufzeichnung festgestellt, dass sie erheblich zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs waren. Andere Fahrer haben sich Unregelmäßigkeiten bei den Aufzeichnungen der Fahrtzeiten zuschulden kommen lassen. Bei einem Lkw-Gespann fehlten Unterlagen oder Prüfungsbescheinigungen waren abgelaufen. Zu allem Überfluss war noch ein Reifen der Zwillingsbereifung abgefahren und die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Fahrerin eines Sprinters wurde verwarnt, da sie den Gurt nicht angelegt hatte. Damit das Piepen des Fahrzeugs nicht stört, hatte sie das Gurtschloss eingesteckt und sich auf den Gurt gesetzt. "Dieser nützt so natürlich im Notfall nichts", so die Beamten. red