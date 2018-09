Südtirols Vielfalt in wenigen Tagen kennengelernt

39 Teilnehmer aus den Landkreisen Kronach, Lichtenfels und Sonneberg, darunter viele VdK-Mitglieder und Freude des VdK, machten sich mit dem Busunternehmen Schirmer auf den Weg nach Südtirol. Untergebracht wurde die Reisegruppe in Schabs - am Anfang des Pustertals nahe der Bischofsstadt Brixen.

Organisiert wurde die Reise durch den VdK-Ortsvorsitzenden Windheim Joe Trebes und das VdK-Mitglied Hermann Neubauer. Begleitet wurde die Reisegruppe während der Fahrten von einer ortskundigen Reiseführerin. Eine große Dolomitenrundfahrt führte zum Beginn der Reise durch enge Schluchten ins romantische Eggental zum Karersee, weiter nach Arabba, Cortina de Ampezzo, dem Austragungsort der Olympischen Spiele 1956. Nach einer Kaffeepause in Bruneck ging es zurück zum Quartier nach Schabs.

Bozen und botanischer Garten

Der nächste Tag begann mit einer Führung durch die historische Altstadt von Bozen und einem Besuch der botanischen Gärten des Schlosses Trauttmansdorff. Abgerundet wurde der Tag mit einem Tiroler Abend im Hotel bei Musik, Unterhaltung und viel Gaudi.

Die Fahrt am letzten Aufenthaltstag führte über Bozen zu Erdpyramiden am Ritten. Anschließend ging die Reise weiter entlang der Südtiroler Weinstraße, vorbei an den Weinorten Eppan, Kaltern, dem Kalterer See bis nach Kurtatsch. Dort erwartete die Reisegruppe eine traditionelle ausgiebige Weinverköstigung mit Brettljause. Am Abend wurden die Reiseteilnehmer vom Hotelpersonal mit einem Galadinner nach dem Vorbild des "Traumschiffes" überrascht.

Abschluss in Franken

Zum Abschluss gehörte am Rückreisetag ein Besuch des nahe gelegenen Klosters Neustift mit einer Führung durch Pinakothek, Museum, Basilika und die Stiftsbibliothek. Gestärkt mit einem Abendessen im Gasthof Dinkel im fränkischen Stublang kehrten die Reiseteilnehmer mit vielen Eindrücken in ihre Heimatorte zurück. hn