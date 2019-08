Südländisches Flair vor Kloster

Die von der Freiwilligen Feuerwehr Klosterlangheim bereits seit 1996 veranstaltete "Griechische Sommernacht" begeisterte auch an diesem Samstag die zahlreichen Besucher.

Wie die Jahre zuvor strömten auch heuer wieder Besucher aus dem ganzen Landkreis und von weiter her nach Klosterlangheim, um in der herrlichen Umgebung vor dem romantischen Ambiente des einstigen Klosters einige unbeschwerte Stunden zu verbringen.

Helferteam ist gut eingespielt

Auch das Wetter spielte mit. War es am Vormittag noch regnerisch, so herrschte am frühen Abend bei sommerlichen Temperaturen bald überall in der Abt-Mösinger-Straße vor dem historischen Konventbau reger Betrieb.

Neben dem großen Festzelt gab es im Freien ausreichend weitere Möglichkeiten, sich unter Schirmen oder kleineren Zelten niederzulassen.

Das gut eingespielte, große Helferteam der Freiwilligen Feuerwehr - darunter auch viele Jugendliche - hatte bei dem großen Andrang alle Hände voll zu tun, aber wie stets keine Schwierigkeiten, um die vielen Gäste mit Speisen und Getränken zu bewirten.

Griechisches Essen und Trinken

Was die Veranstaltung so herausragend macht, ist diese besondere südländische Atmosphäre. Vieles an diesem Fest verbreitet regelrecht ein griechisches Flair, was es so einzigartig macht. Schon die vielen griechischen Spezialitäten wie Gyros, Zaziki, Calamares oder Pitsa Elliniki zeugten davon. Außerdem gab es typisch griechische Getränke mit einer Auswahl an Rot- und Weißweinen sowie die charakteristischen Branntweine Ouzo und Metaxa. Auch die emotionsgeladenen Stimmungslieder der griechischen Musiker mit ihren sehnsuchtsvollen Busuki-Klängen, zu denen immer wieder Besucher mit Begeisterung und Hingabe Sirtaki tanzten, trugen zu einer lockeren Urlaubsstimmung der Besucher bei. Diesmal hatte sich das seit vielen Jahren bewährte Musiker-Duo Christos mit einem weiteren Busukispieler und einer Sängerin gleich zum Quartett verstärkt. Die Griechische Sommernacht wurde wieder zu einem großen Erlebnis für die zahlreichen Besucher, die die vielen angebotenen Spezialitäten reichlich genossen und in bester Stimmung einen wunderschönen Abend erlebten.