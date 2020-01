Strullendorf 13.01.2020

Südanbindung ist Thema der Sitzung

Am kommenden Montag, 20. Januar findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Strullendorf eine Gemeinderatssitzung statt. Dabei geht es unter anderem um den Bebauungsplan Südanbindung in Strullen...