"Süd im Sand II" muss gestoppt werden

Zum Artikel "Röttenbach hat genug Gewerbe" vom 14. März: In der 317. Sitzung des Planungsausschusses der Region 7 vom 21. Januar 2019 wurde für das Röttenbacher Gewerbegebiets-Bauvorhaben "Süd im Sand II" festgestellt, dass "in diesem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet der Sicherung und Erhaltung besonders schutzwürdiger Landschaftsbestandteile ein besonderes Gewicht beizumessen ist. Zudem werden Biotopstrukturen überplant". Damit ist das Vorhaben schlicht nicht genehmigungsfähig. Selbst der Planer äußerte in einer Gemeinderatssitzung seine Bedenken mit den Worten "das wird schwierig".

Röttenbach hat die geeigneten Flächen am Ortsrand einfach nicht. Auch viele Bürger lehnen die Riesengebäude mit 75 Metern Breite und elf Metern Höhe am südlichen Ortsrand in Röttenbach ab. Jede weitere Investition gilt also als reine Geldverschwendung.

Konsequenterweise muss daher die Planung beendet und das Projekt gestoppt werden. Auch ist fraglich, ob für international tätige SW-Firmen der Standort wirklich passt, wenn der Internetzugang instabil ist oder gar - wie am Montag - für 19 Stunden komplett ausfällt. Alfons Zimmermann, Röttenbach