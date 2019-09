SÜC und CEB dankten 35 Mitarbeitern für eine insgesamt 665-jährige Zugehörigkeit

Die SÜC Energie und H2O GmbH sowie der CEB ehrten langjährige Mitarbeiter und verabschiedeten Mitarbeiter aus dem aktiven Berufsleben.

Die Arbeitswelt habe sich in den letzten Jahren sehr verändert, sagte Wilhelm Austen, Vorstand des Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb und Geschäftsführer der Städtischen Werke Überlandwerke Coburg. Die Digitalisierung werde die Arbeitswelt künftig sogar noch viel schneller und stärker verändern.

Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) dankte den Jubilaren für eine zehn- bis 40-jährige Treue zu den beiden Unternehmen. In der Unternehmenslandschaft habe sich in letzter Zeit viel erneuert, die Einstellung der Mitarbeiter sei jedoch gut. "Mangelerscheinungen" seien bewältigt worden und so hätte manche Klippe umschifft werden können.

Die Städtischen Werke und der CEB hätten einen sehr guten Ruf und seien bei einer Umfrage mit der Note 2 bewertet worden. "Ich schätze ihre Arbeit sehr", lobte das Stadtoberhaupt alle Jubilare.

10 Jahre bei der SÜC: Mario Arndt (Verkehrsbetrieb, Abteilung Fahrdienst); Gerald Kastner (Informationstechnik/Glasfaser); Matthias Dereser (Elektrizität, Abteilung Planung/Netzmanagement); Daniel Friedrich (Elektrizität, Abteilung Bau/Betrieb); Elke Karl (Rechnungswesen, Abteilung Abrechnungsmanagement/Post).

20 Jahre beim CEB: Markus Barth (Stadtreinigung).

25 Jahre bei der SÜC: Markus Loof (Informationstechnik/Glasfaser, Abteilung Informationstechnik).

30 Jahre bei der SÜC: Marianne Codrea (Rechnungswesen, Abteilung Abrechnungsmanagement/Post). 35 Jahre bei der SÜC: Simone Görtler (Rechnungswesen, Abteilung Bilanzierung, kaufmännische Regulierung, Controlling).

40 Jahre bei SÜC und CEB: Detlef Roschlau (Abwasser, Abteilung Kanäle); Klaus Schneider (Hauptabteilung Straßen/Gewässer); Hubert Dehler (Verkehrsbetrieb, Abteilung Fahrscheine/Abrechnung); Achim Hopf (Elektrizität, Abteilung Bau/Betrieb); Peter Vater (Elektrizität, Abteilung Planung/Netzmanagement).

Aus dem Berufsleben verabschiedet wurden: Markus Guck (Verkehrsbetrieb) zugleich 40-jähriges Dienstjubiläum; Monika Lehmann (38 Jahre im Hallenfreibad Aquaria); Peter Kuchler (aktiver Fahrdienst im Verkehrsbetrieb) und Horst Reuß (Stadtreinigung).

Auch die Kolleginnen und Kollegen, die nicht bei der Feier dabei waren, wurden geehrt: 10 Jahre bei SÜC und CEB: Helmut Köhler, Falk Arnold und Sabine Heinlein. 20 Jahre beim CEB: Dieter Großmann. 30 Jahre bei der SÜC: Catrin Zimmermann. 35 Jahre bei SÜC und CEB : Jürgen Heymann, Holger Kalb und Andrea Pollach. 40 Jahre beim CEB: Ottmar Och und Walter Wachter.

Aus dem Berufsleben verabschiedet wurden: Rainer Gieck, Claus Glade, Reiner Scheloske, Peter Schindhelm, Rainer Friedlein und Uwe Entert. des