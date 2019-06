SÜC erneuert Versorgungsleitungen

Die SÜC erneuert die Trinkwasser-, Erdgas- und Fernwärmeleitungen an der Kreuzung Mohrenstraße/Löwenstraße/Hindenburgstraße (Kaufhof-Kreuzung) und die Erdgasleitung in der Hindenburgstraße. Ab Montag, 15. Juli, werden die Arbeiten in der Kaufhof-Kreuzung und der Hindenburgstraße beginnen. Dabei werden die Kreuzung und ein Teil der Hindenburgstraße (bis zur Einfahrt Lohgraben) nur noch teilweise befahrbar sein. Es wird insgesamt drei Bauabschnitte mit unterschiedlichen Verkehrsführungen geben. Bis Ende der Sommerferien soll alles fertig sein. Zum Abschluss wird die Kreuzung komplett asphaltiert, wobei diese zwei Tage gesperrt wird. Die Bauarbeiten werden sich nicht ganz ohne Beeinträchtigungen für die Anwohner durchführen lassen. Als Ansprechpartner stehen die Mitarbeiter Slotta (SÜC Gas/Wasser), Telefon 09561/749-1224, und Hausdörfer (SÜC Fernwärme), Telefon 09561/749-1323, und von der Firma Krumpholz Sabrautzki unter Telefon 0176/11221410 zur Verfügung. red