Sudetendeutsche fahren zum Fischessen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Lichtenfels unternimmt am Dienstag, 28. Januar, ihre alljährliche Fahrt zum Fischessen. Nach einem gemütlichen Einkaufsbummel und einer Kaffeepause im Bekleidungshaus Murk in Wachenroth geht es im Anschluss weiter nach Hallerndorf in die Gaststätte Rittmayer zum Fischessen. Es gelten folgende Abfahrtszeiten: Burgkunstadt/Raiffeisenparkplatz, 11.40 Uhr; Lichtenfels/Gymnasium, 12 Uhr; Heilige Familie, 12.05 Uhr; Reundorf/Kreuz, 12.15 Uhr; Schönbrunn, 12.20 Uhr; Bad Staffelstein/Jet, 12.25 Uhr; Bad Staffelstein/ehemalige "Insel" , 12.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Heidi Engelhardt unter der Telefonnummer 09571/1693854 entgegen. red