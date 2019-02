Sucht und Sicherheit

Markus Klein Der Süchtige an sich ist ja ein Depp. Klar brennt's, danach schleimt's, hüstelt's und spuckt's. Ich weiß das vorher, aber Sucht verdrängt Verstand. Als Belohnung für zwei rauchfreie Tage zünde ich einigermaßen wieder gesunder Depp mir stolz eine Kippe an. Den Gedanken daran, dass ich die Krankheit auch als Einstieg in den Ausstieg hätte nutzen können, verdränge ich. Dabei hilft mir ein am Wilhelmsplatz pirouettendrehender Parkwächter auf dem E-Bike (Seite 12). Ein ABS fürs elektronische Rad ist ja nicht erfunden, ebenso wie E-Winterreifen. Aber E-Zigaretten. Konsum und Sucht vor Sicherheit. Nach der Drehung kann der Wächter gerade noch das Gleichgewicht halten, indem er einen Fuß aufsetzt und sich mit aller Gewalt nach hinten lehnt, um nicht über den Lenker zu fliegen. Während ich schmerzhaft warmen Rauch einatme, atmet er erleichtert kalte Luft aus. Endlich Stillstand. Das wünsche ich mir im Winter ja am meisten: Dass nichts passiert, bis er endlich vorbei ist. Doch es dreht sich weiter. Die E-Bike-Räder Richtung Wohnzimmer, und ich mir die nächste Kippe. "Gute Reaktion - und gute Weiterfahrt!", wünsche ich dem Parkwächter, trotz bestimmt 50 Euro Strafzettelzahlungen im vergangenen Monat. "Danke. Wenn Gefahr droht, reagiert man schon richtig", antwortet der Parkwächter. Vermutlich kein Raucher.