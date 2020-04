Suchen und Finden

Menschen eine Freude zu bereiten, ist in der aktuellen Lage wohl wichtiger denn je. Dass das kleine Glück auch in Form eines Steins daherkommt, mag vielleicht erst ein wenig verwundern. Doch handelt es sich hierbei nicht um irgendwelche Steine. Es sind sogenannte Allersteine, die in den verschiedenen Größen und Formen bunt bemalt werden. Wenn man dann beim Spazierengehen einen Allerstein findet, darf man ihn mitnehmen und an einer anderen Stelle wieder aussetzen, so dass andere Menschen den Stein finden und sich darüber freuen. Foto: J. Dötschel