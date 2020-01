Suche nach Weite und Freiheit

Christiane reuther "Zydeco Annie und ihre Swamp Cats" zauberten am Freitagabend Südstaatenflair in die Rathaushalle von Haßfurt.

Seit 15 Jahren

Auf Einladung des Kulturamts Haßfurt begeisterte die Band mit ihrem Jubiläumsprogramm "Rendezvous la Louisiane" eine große Fangemeinde weit über die Landkreisgrenze hinaus. Als Aushängeschild für die Cajun- und Zydecomusik tourt die Band seit nunmehr 15 Jahren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die eigenen Wurzeln

Zydeco gelte laut Definition als "eine schnelle, tanzbare Musikform", informierte Anja Baldauf alias "Zydeco Annie" augenzwinkernd. Gemeinsam mit den "Sumpfkatzen" Frederic Berger (Vocal/Percussion), Held Oncale (Fidel/Gitarre), Marco Piludu (Bass) und Stefan Baldauf (Schlagzeug) verstand es Anja Baldauf am Akkordeon sowie am Klavier, die eigenen Wurzeln mit dem Big Easy zu verknüpfen und die eigene Vergangenheit in der Musik aus dem Süden und Südwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Louisiana widerspiegeln zu lassen. Eigene Songs der Band erzählten von der Traurigkeit des Abschiednehmens, von purer Lebensfreude und von Sehnsüchten bis hin zum geselligen Beisammensein. Angesteckt von dieser musikalisch ausgedrückten Begeisterung und Lebensfreude, weckten die Songs überwiegend in englischer Sprache oder in Cajun-Französisch bei den Zuhörern Sehnsucht nach Weite und Freiheit - im Sinne eines Stelldicheins mit Louisiana.