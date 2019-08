Suche nach rotem Unfallfahrzeug

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei Bad Kissingen. Gesucht wird der Fahrer eines roten Fahrzeugs. In der Zeit vom 23. bis 30. Juli hatte der Audi auf einem Parkplatz in der Kurhausstraße gestanden. Dessen Besitzerin bemerkte beim Umparken frische Schäden an der Beifahrertüre, die nach ersten Erkenntnissen beim Öffnen der Türe eines daneben stehenden Fahrzeugs entstanden sein dürften. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol