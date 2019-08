Suche nach Fahrer eines silbernen Kleinwagens

Wegen Fahrerflucht am Samstag, gegen 12 Uhr, in Nüdlingen ermittelt die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte im Riedweg, auf Höhe von Hausnummer 43, im Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Dabei wurde der linke Außenspiegel des grauen BMW eingeklappt und das Spiegelglas beschädigt. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, entschloss sich aber dann doch, weiterzufahren. Um den Schaden kümmerte er sich nicht. Er soll einen silbernen Kleinwagen gefahren haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei -Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol