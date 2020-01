Suche nach den eigenen Wurzeln

"Kaxinawa" heißt das Buch der Sängerin, Moderatorin und Fitness-Ikone Fernanda Brandão. Ihren ganz persönlichen "Bericht aus dem Herzen" will die deutsch-brasilianische Autorin am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr in Ninis Tanzfabrik, Kleine Johannisgasse 1, vorstellen.

Als ihr Großvater in ihren Armen stirbt, beginnt die deutsch-brasilianische TV-Moderatorin Fernanda Brandão, ihr Leben von Grund auf zu überdenken. Sie beschließt, sich auf die Suche nach ihren kulturellen Wurzeln zu begeben. Sie will verstehen, woher sie kommt - und sie will damit auch eine Ahnung davon bekommen, wohin ihr Weg sie führen könnte.

Rituale im Regenwald

Nachdem sie ihren Werdegang bis jetzt immer rational geplant habe, möchte sie nun mehr über ihre Seele erfahren und dieser endlich eine eigene Stimme geben, heißt es in der Ankündigung der Lesung. In ihrem Vortrag nimmt Fernanda Brandão ihr Publikum mit auf ihren Weg zu sich selbst. Alles beginnt mit einer Reise nach Brasilien zu einem indigenen Volk, das ohne Strom und fließendes Wasser im Amazonas-Regenwald lebt. Dort erlebt Fernanda Menschen, Rituale und Zeremonien, die sie nachhaltig verändern und ihr einen neuen Blick auf das Leben geben.

Bilderbuchkarriere

Dabei bleibe die junge Frau, die als Einwandererkind in Deutschland eine Bilderbuchkarriere hinlegte und auch schon mehrmals das Coburger Sambafestival besucht hat, stets mit beiden Beinen fest auf dem Boden: positiv, tatkräftig und lebenshungrig.

Der Abend mit Fernanda Brandão, moderiert von Nini Beyersdorf, ist eine gemeinsame Veranstaltung von Ninis Tanzfabrik und der Buchhandlung Riemann. red