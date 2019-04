Suchaktion findet ein Happy-end

Eine große Suchaktion löste am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei aus. Eine Frau rief bei der Einsatzzentrale in Bayreuth an und bat um Hilfe, da sie in Unterzucker gefallen sei. Außerdem sei sie orientierungslos mit ihrem Rollator unterwegs. Die 66-Jährige konnte nur angeben, irgendwo im Wald zu sein. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, Rettungsdienst, Polizeihubschrauber sowie der örtlichen Feuerwehr. Gegen 21.45 Uhr wurde die Frau schließlich durch die freiwillige Feuerwehr im westlichen Bereich von Herrnsdorf aufgefunden und durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Die 66-Jährige konnte anschließend wieder wohlbehalten in ihre Wohnung zurück.