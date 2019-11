SU hat wieder Kreisverband

Im Landkreis Kronach gibt es wieder einen Kreisverband der Auszubildenden- & Schüler-Union (SU). Zum SU-Kreisvorsitzenden wurde Moritz Fugmann aus Kronach gewählt.

Moritz Fugmann ist 16 Jahre alt und besucht die 11. Klasse des Frankenwald-Gymnasiums in Kronach. Als seine Stellvertreter wurden Anna-Lena Hofmann, Andre Emmert und Marius Bittner gewählt. Felix Jacobi fungiert als Beisitzer.

Die SU will Ansprechpartner für Schüler, insbesondere Schülervertretungen, und für Auszubildende sein. Die SU ist die mitgliederstärkste politische Schülerorganisation in Deutschland. Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren können Mitglied werden. JU-Kreisvorsitzender Markus Oesterlein erinnerte sich bei der Versammlung gerne an seine eigene Zeit in der SU zurück und ging auf deren Anfänge im Landkreis Kronach ein. Frühere Vorsitzende waren unter anderem der jetzige Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn, JU-Bezirksvorsitzender Jonas Geissler und Johannes Hausmann. Thomas Karl hatte das Amt bis 2014 inne.

"Die SU ist ein vorpolitischer Raum zum Ausprobieren", sagte er an die SU-Mitglieder gewandt. Er gratulierte den Gewählten und bot ihnen die vollste Unterstützung des JU-Kreisverbandes an - ebenso wie CSU-Stadtverbandsvorsitzende Angela Hofmann und die Kreisvorsitzende der Frauen Union (FU), Sibylle Fugmann. Diese bekräftigten, die Anregungen aus der SU aufgreifen zu wollen. hs