Sturzprävention bei den Aktiven Bürgern

Der Treffpunkt Aktive Bürger bietet in seinen Räumen in der Nürnberger Straße 15 in Forchheim einen Kurs zur Sturzprävention an. Es handelt sich um drei Termine, jeweils montags von 10.30 bis 11.30 Uhr am 11., 18. und 25. November. Die Teilnehmer erhalten Tipps und Hilfe für sicheres Gehen und Stehen im Alter. Außerdem werden die Stand- und Gangsicherheit verbessert und Übungen für Gleichgewicht und Achtsamkeit durchgeführt. Bitte bequeme, feste Schuhe mitbringen. Eine Anmeldung ist unter Telefon 09191/66220 erforderlich. Es wird ein Kostenbeitrag für Nichtmitglieder erhoben. red