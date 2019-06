Sturzbetrunken mit Fahrrad unterwegs

Sturzbetrunken war am Mittwoch gegen 23 Uhr ein 51-Jähriger, mit seinem Fahrrad fahrend, in der Allee zwischen Schlossplatz und dem Kino unterwegs. Ein Passant bemerkte die unsichere Fahrweise des Coburgers und forderte diesen auf, nicht weiter zu fahren, sondern sein Fahrrad zu schieben. Der Radler versuchte dennoch seinen Weg fahrend in Richtung Kino fortzusetzen. Die hinzugerufenen Polizeistreife traf den betrunkenen Radler noch in der Allee an. Trotz eindeutiger Alkoholfahne verweigerte der Mann einen Alkotest, so dass eine Blutentnahme im Coburger Klinikum unumgänglich war. Zur Ausnüchterung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.