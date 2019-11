Sturz vom Skateboard

In Heßdorf ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alleinbeteiligter Skateboardfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 16.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann die Straße "Zum Sportplatz". Kurz vor der Einmündung zur Lohestraße stürzte der Skateboardfahrer auf der abschüssigen Straße beim Versuch, zu bremsen, teilt die Polizei mit. Der junge Mann zog sich dabei Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. pol