Sturz vom Moped

Am Dienstagvormittag befuhr ein 42-Jähriger mit einem Kleintransporter die Siedlungsstraße in Richtung Rückertstraße. Dabei musste er an Fahrzeugen vorbeifahren, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkten. Als er wieder nach rechts auf seine Fahrbahnseite einscheren wollte, kam ihm eine 17-jährige Moped-Fahrerin aus der Rückertstraße entgegen. Diese erkannte die Situation frühzeitig und bremste ab. Dabei kam sie ins Schlingern und rutschte mit ihrem Moped gegen den Kotflügel des Kleintransporters. Die Moped-Fahrerin stürzte, wodurch sie leicht verletzt wurde. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand 1100 Euro Schaden. pol