Sturz mit dem Fahrrad: 29-Jähriger verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag in der Steigerwaldstraße zu. Er und sein Bekannter fuhren mit ihren geländegängigen Fahrrädern auf der dortigen Motocross-Strecke. Als der Bekannte von einer Fahrt des 29-Jährigen über eine Sprungschanze mit seinem Mobiltelefon eine Video-Aufnahme machte, stürzte der Radfahrer. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.