Sturz kostet einer jungen Frau drei Zähne

Aus bislang ungeklärter Ursache lief eine 18-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag unvermittelt auf die Würzburger Straße in Bad Kissingen ohne ein heranfahrendes Taxi zu bemerken. Der 58-jährige Taxifahrer reagierte zum Glück vorbildlich mit einer Vollbremsung und konnte somit Schlimmeres verhindern. So touchierte das Taxi die erheblich alkoholisierte junge Frau nur leicht. Trotzdem kam die 18-Jährige zu Fall und schlug mit dem Mund auf dem Asphalt auf. Bei dem Aufprall verlor sie drei Zähne. Sie wurde sofort mit dem Rettungswagen zur Behandlung in die Zahnklinik nach Würzburg gebracht. pol