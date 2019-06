Am Freitagabend wurde ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer in Münnerstadt von einer sturmartigen Böe erfasst. Er stürzte von seinem Rad auf die Straße. Dabei verletzte sich der Mann leicht an der Hand. Da er keinen Schutzhelm getragen hatte, brachte der Rettungsdienst ihn zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus nach Schweinfurt. pol