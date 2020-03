Sturm sorgt für Verzögerung

"Alle Angebote für das Feuerwehrgerätehaus sind bis zur heutigen Sitzung restlos eingeholt", erklärte Bürgermeister Horst Rehder in der Gemeinderatssitzung. Beim Feuerwehrgerätehaus habe es auch eine Kostensenkung gegeben, denn die schlussgerechnete Summe der Rohbaufirma Schenk und der Fliesenfirma Benkert lag um einiges niedriger als die Auftragssumme. Zum anderen waren die letzten fünf ausgeschriebenen Gewerke insgesamt günstiger als geschätzt. Bei den Haustechnikgewerken hat sich allerdings kostenmäßig gegenüber dem letzten Stand keine Änderung ergeben.

Am 24. Februar wurde mit den Fassadenarbeiten begonnen, allerdings mussten wegen Regen und Sturmböen die Arbeiten verschoben werden. In dieser Woche wurde die Montage der Fassade weitergeführt. Restarbeiten sind noch vom Bodenleger und dem Metallbauer zu erledigen und auch die Malerfirma ist noch mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt.

Es wird damit gerechnet, dass bis Ende April/Anfang Mai alle Arbeiten abgeschlossen sein werden, so dass die Nutzung voraussichtlich gegen Mitte/Ende Mai erfolgen könnte.

Zur Fertigstellung musste der Gemeinderat noch einige Nachträge genehmigen, so zum Metallbau für eine Absturzsicherung und eine nicht vorgesehene Übungstür. Auch die Firma Nendel & Sohn legte ein Nachtragsangebot für Konstruktionen und Halterungen sowie Durchbrüchen für die Haustechnik von 5600 Euro vor.

Die Position "verbogene Fassadenhalter" wird bei der Firma Alutechnik in Abzug gebracht, denn nach Einschätzung der Architekten ist die Firma verantwortlich für diesen Schaden. Die verbogenen Fassadenhalter mussten komplett ausgetauscht werden. Eine Änderung an der Dachkonstruktion schlägt ebenfalls mit etwas über 12 000 Euro zu Buche. Damit gehen die wichtigsten Arbeiten dem Ende entgegen und der Auftrag für die Baufeinreinigung ging für nahezu 3000 Euro an die Firma Gebrüder Schmidt in Happurg. Den benötigten Hochdruckreiniger wird die Heßdorfer Firma Peter Theisgen für rund 4000 Euro liefern. sae