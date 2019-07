Sturm fällte wertvolle Marter

Dass die Bevölkerung von Hirschfeld schon in früherer Zeit katholisch geprägt war, wird dem Gast an der Vielzahl an religiösen Flurmalen sichtbar gemacht. Heute noch künden in der Gemarkung sieben Sandsteinmartern, eine Kapelle, Bildbäume und Wegkreuze von der christlichen Einstellung der Bewohner.

Auf dem Höhenrücken zwischen Rothenkirchen und Hirschfeld verläuft die alte Poststrasse, auch unter der Bezeichnung "Heeresstrasse" bekannt. Den Namen Heeresstrasse erhielt sie unter anderem durch die napoleonischen Truppen, die in Truppenteilen auf dieser Route im Jahre 1806 nach Norden zogen. Im Winter wird diese Strecke sehr gerne von den Skilangläufern genutzt, im Sommer erfreuen sich die Wanderer an dieser meist durch Hochwald verlaufenden Strecke.

Vom südlichen Ortsrand aus in Richtung Rothenkirchen erreicht der Wanderer nach kurzer Zeit mit dem Friedenskreuz eine der höchstgelegenen Erhebungen an der Heeresstraße. Von dieser dem Wind und dem Wetter ausgesetzten Freifläche aus hat man einen beeindruckenden Blick über die Höhen des Frankenwaldes. In der Umfriedung des Kreuzes befindet sich auch eine Sandsteinmarter aus dem Jahre 1746. Über Jahre schon hatten die verbindenden Eisendübel einige Risse im Stein verursacht, jedoch rechnete niemand damit, dass sie ein Sturm fällen würde.

Mit ionischem Kapitell

Aber genau dies geschah im September 1986. Durch den Einsturz wurden der Aufsatz, das Kapitell, der Schaft und der Sockel stark zerstört. Auf Grund eines Anrufes von Erwin Fehn aus Hirschfeld, einem Bewahrer und Mithelfer bei der Erhaltung von religiösen Flurmalen, trafen wir uns vor Ort. Die starken Beschädigungen versetzten uns einen gehörigen Schrecken, denn die Wiederherstellung würde nur mit einem beträchtlichen Geldbetrag möglich sein. Dass es sich lohnen würde, diese Kostbarkeit zu erhalten, davon waren wir überzeugt. Denn es handelt sich hier um einen der wenigen Pfeilerschäfte in unserer Heimat, die mit einem ionischen Kapitell ausgestattet sind.

Der "heilige Klausner"

Zudem stellt eines der Heiligenbilder am Aufsatz eine Besonderheit dar. Es zeigt den hl. Antonius den Großen, Eremita. Dieser "heilige Klausner", wie er auch noch genannt wird, wurde im Jahre 251/52 in Mittelägypten als Sohn begüterter christlicher Eltern geboren. Mit 20 Jahren verteilte er, nach den Worten Christi Matth. 19,21 ("verkaufe alles, was du hast") all seinen Besitz an die Armen und lebte fortan als Einsiedler.

Ein Schwein ist abgebildet

Das Relief an der Marter in Hirschfeld zeigt ihn aufrecht stehend als bärtigen Greis im Mönchsgewand. Zu seiner Rechten ist als Halbfigur ein Schwein dargestellt, ein Hinweis auf das Privileg der Schweinezucht des Antoniter-Ordens, der 1095 in Frankreich gegründet wurde und sich der Armen und Kranken annahm. Die weiteren Darstellungen sind eine Kreuzigungsgruppe, die 14 Nothelfer und die Krönung Mariens.

Um diesem ikonographisch-religionsgeschichtlich wertvollen Denkmal wieder sein ursprüngliches Aussehen zu verleihen, beteiligten sich an der Finanzierung die Gemeinde Steinbach/W., der Landkreis Kronach, der Bezirk Oberfranken und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Besonders hervorzuheben ist eine großzügige Spende der Firma Wiegand-Glas.

Nachdem die Finanzierung der vorgesehenen Restaurierung gesichert war, beauftragte man den Bildhauer Heinrich Schreiber aus Kronach mit der Ausführung der Arbeiten. Am 7. Juli 1988 war es endlich soweit, dass die Marter wieder ihren angestammten Platz einnehmen konnte.