Stützpunktwehr im Schnitt einmal pro Woche unterwegs

Die Stützpunktwehr Neudrossenfeld musste im vergangenen Jahr über 60 Einsätze fahren. "Wir waren zu 31 Bränden und 26 technischen Hilfeleistungen unterwegs", sagte Kommandant Markus Schirmer bei der Jahresversammlung. Und es sei oft nicht leicht gewesen, "denn eingeklemmte Personen zu befreien, ist schon heftig".

Auf 48 Aktive kann die Wehr zurückgreifen, sie haben sich durch 24 Übungen fit gehalten. Julian Stöwer bestand den Lehrgang zum Atemschutzträger, auch die Leistungsprüfung "Wasser" wurde absolviert. Schirmer machte darauf aufmerksam, dass man bei der Wehr den Feuerwehr-Führerschein erwerben kann.

Auf das neue Mehrzweckfahrzeug 11/1 freut sich der Kommandant, es erleichtere merklich die Arbeit.

Zahlreiche Aktivitäten des 109 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins listete der wiedergewählte Vorsitzende Björn Sommerer auf, von einer Wanderung über die Fahrt zum Leipziger Zoo bis zum Besuch der örtlichen Schule. 2019 habe man eine Floßfahrt auf dem Main im Visier, wieder den Jugendaktionstag am 29. Juni und die Anschaffung neuer T-Shirts.

Vorzeigbar sei auch die Internetseite und die Präsentation per Facebook, wofür Dominik Weiß verantwortlich zeichne. Gut voran geht es laut Sommerer mit dem Anbau an das Gerätehaus. "Die große Lösung müssen wir aber im Auge behalten", so Sommerer.

Bürgermeister Harald Hübner dämpfte hier jedoch die Erwartungen, denn seiner Ansicht nach reichen die räumlichen Verhältnisse für die nächsten Jahre. Auch die Meinung des Vorsitzenden, die Konzentration in der Zahl der Wehren werde sich künftig verstärken, sah Hübner anders: "Flächengemeinden wie Neudrossenfeld sind auf kleine Wehren angewiesen, sie sind auch Grundlage für neue Mitglieder."

Stefan Fuchs zeichnete ein gutes Bild von der Kinderfeuerwehr, die 32 Aktive zählt. Sechs von ihnen treten jetzt in die Jugendfeuerwehr über. Bei vielen Aktivitäten hätten die Kids Neues gelernt und auch Spaß miteinander gehabt, sagte deren Leiter.

Positive finanzielle Zahlen verlas Kassier Christian Semba, Revisor Erich Herrmannsdörfer hatte nichts zu beanstanden.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Björn Sommerer, Stellvertreter Dominik Weiß, Schriftführer Thomas Großkopf (neu), Kassenwart Christian Semba, Stellvertreterin Sabine Gröbner, Revisoren Erich Herrmannsdörfer und Karl-Heinz Schirmer.

In einem Grußwort wies Kreisbrandmeister Thomas Hoffmann darauf hin, dass man sich auf die digitale Vernetzung einstellen müsse.

Vorsitzender Sommerer schlug vor, die Jahresversammlungen künftig im Herbst durchzuführen. "Dann hat hoffentlich der Kreisbrandrat mal wieder Zeit, die Stützpunktwehr zu besuchen." Horst Wunner