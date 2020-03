Am ersten Fastensonntag traf sich die Katholische Männergemeinschaft St. Georg Burk zu ihrer Jahresversammlung. Als neue Mitglieder wurden Eduard Minks und Thilo Breuer willkommen geheißen. Vorsitzender Hans Weiß steckte Neumitglied Eduard Minks die Vereinsnadel an. Thilo Breuer hatte seine Teilnahme kurzfristig absagen müssen. Wieder eingetreten in den Verein ist Ludwig Haas.

Danach wurden mit Ehrenurkunde und -nadel für 50- jährige Mitgliedschaft Heinz Söhnlein und Albert Stark sowie für 40-jährige Mitgliedschaft Adolf Zirnsack geehrt.

In seinem geistlichen Wort befasste sich Geistlicher Beirat Pfarrer Kalluri mit dem Thema "Eine Kirche aus lebendigen Steinen". An die Christen richte sich die Bitte des 1. Petrusbriefes: "Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen." Wegen der zurzeit heftigen Kritik an der Kirche sei es angebracht, sich zu Beginn der Fastenzeit ein paar Gedanken über die Kirche aus lebendigen Steinen zu machen. In diesem Zusammenhang bedankt sich Pfarrer Kalluri bei den Mitgliedern der Katholischen Männergemeinschaft für ihr Wirken und ihren Einsatz. Durch viele Aktivitäten gestalte der Verein das Leben in der Pfarrei mit und werde so zu einer starken Stütze der Dreikönigspfarrei.

Vorsitzender Hans Weiß schilderte in seinem Tätigkeitsbericht ein erfolgreiches Vereinsleben und die Beiträge des Vereins zum Burker Pfarrleben im Jahr 2019. Danach folgte eine Vorschau. Kassenwart Johannes Sponsel erläuterte die positive Finanzlage des Vereins.

Im Anschluss dankte Hans Weiß dem gesamten Vorstandsteam für die gute und kooperative Zusammenarbeit. Mit dem Wunsch auf ein weiteres fruchtbares Vereinsleben leitete Hans Weiß über zu einem lebhaften Gesprächsabend über aktuelle Themen z. B. von Rassismus geprägte Anschläge, Rechtsradikalismus und Hetze in den Fußballstadien. red