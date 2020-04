Stütz verlässt "Alligators"

Kurz vor Saisonende wurde Richard Stütz noch für sein 300. Spiel im Trikot des Eishockey-Oberligisten Höchstadter EC geehrt, wenig später heißt es Abschied nehmen: Nach neun Jahren gehen die "Alligators" und Stütz getrennte Wege.

Der damalige HEC-Spielertrainer Daniel Jun holte Stütz 2011 aus Schönheide nach Höchstadt. In Mittelfranken wurde Stütz schnell heimisch und erzielte in 310 Spielen 39 Tore für den HEC. Als echter Teamplayer habe er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und wurde auf Anhieb zu einem beliebten Spieler der HEC-Familie. In den Top 10 der Spieler mit den meisten Einsätzen für Höchstadt steht Stütz auf Platz 6.

"Toll, für diese Fans zu spielen"

"Ich habe in Höchstadt von der Landesliga bis in die Oberliga viel erlebt und dafür bin ich dankbar, es war immer toll für diese Fans zu spielen", so Stütz. Höchstadt sei immer sein Verein und sein Zuhause gewesen. Der HEC wünsche Stütz für die Zukunft alles Gute. red