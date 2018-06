Stütz bleibt im achten Jahr Stütze

hau



Nachdem die Defensive des Höchstadter Eishockey-Clubs mit dem verletzungsbedingten Rücktritt von Sebastian Mayer einen Rückschlag erlitten hatte, verkündet den die Alligators wieder gute Nachrichten : Mit Richard Stütz nimmt der HEC den fünften Verteidiger für die kommende Saison in der Oberliga unter Vertrag. Der 32-Jährige geht damit in seine achte Spielzeit bei den Panzerechsen.Stütz kam 2011 in den Aischgrund und bestritt hier bereits 217 Spiele. Aufgrund einer Schulterverletzung im November nahm die vergangene Bayernliga-Spielzeit für ihn keinen guten Anfang. Nach Operation und erfolgreicher Physiotherapie kämpfte er sich allerdings zurück und stand zur Freude der Fans in den letzten Spielen wieder auf dem Eis. "Mir war wichtig, dem Team trotz meiner Verletzung zu helfen. Darum habe ich versucht, den anderen Verteidigern von außen Tipps zu geben", sagt Stütz. 14 Tage nach seiner OP stand er bereits wieder auf dem Eis, drei Monate später feierte er sich im Halbfinale gegen den EV Lindau sein Comeback.Neuigkeiten gibt der Verein auch im Bereich Sponsoring bekannt: Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt - Herzogenaurach hat ihr Engagement deutlich erweitert und rückt in den Kreis der Premiumpartner auf. Zur neuen Saison wird ihr Logo nicht nur auf einer Werbebande und auf Werbeschildern im Eisstadion zu sehen sein, sondern auch auf den Trikots der Alligators.