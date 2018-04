Studium in der Finanzverwaltung

Das Finanzamt lädt ein zum Infotag Ausbildung/Studium am Donnerstag, 19. April, um 13.30 Uhr. Der Ausbildungsleiter und die Auszubildenden des Finanzamts informieren an diesem Nachmittag über die Ausbildung zum Finanzwirt und das duale Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) der bayerischen Steuerverwaltung. Besucher erhalten umfangreiche Informationen zum Inhalt und Ablauf der Ausbildung, den Lehrgangsorten und dem Beruf des Finanzbeamten. Weiterhin werden der Ablauf und die Inhalte des zentralen Auswahlverfahrens des bayerischen Landespersonalausschusses dargestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Infopoints mit den Auszubildenden und dem Ausbildungsleiter des Finanzamtes ins Gespräch zu kommen. red