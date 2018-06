Studierende musizieren

Am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr werden Studierende der Bayreuther Kirchenmusikhochschule in der katholischen Kirche St. Hedwig, Am Galgenberg in Kulmbach im Rahmen ihrer Orchesterleitungsprüfungen ein Konzert gestalten. Unter dem Titel "Jauchzet Gott in allen Landen" werden folgende Werke aufgeführt: "Jauchzet Gott in allen Landen" von Johann Sebastian Bach , BWV 51"Inclina, Domine" und "Tantum ergo" von Luigi Cherubini "Requiem op. 48" (Fassung 1889) von Gabriel Fauré. Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro St. Hedwig (09221/7961) und Unsere Liebe Frau (09221/4324), bei der Hochschule (0921/7593417) und an der Abendkasse. red