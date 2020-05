Studierende fühlen sich an der Coburger Hochschule gut aufgehoben

Im neuesten Ranking des gemeinnützigen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), der deutschlandweit größten Befragung von Studierenden, schneiden die beiden Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit und Betriebswirtschaft der Hochschule Coburg gut ab. Das teilt Margareta Bögelein, Leiterin des Referats Hochschulmarketing und Kommunikation an der Hochschule, mit.

Die Studierenden würden besonders die Unterstützung durch die Lehrenden hervorheben, und das CHE attestiere der Hochschule Coburg sehr gute Kontakte zur Berufspraxis sowie eine gute Unterstützung der Studierenden am Studienanfang. Im CHE-Ranking gibt es keine Gesamtnote, sondern pro Studiengang mehrere Einzelnoten. Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit schaffte es dabei fünf Mal deutschlandweit in die Spitzengruppe.

Die befragten Studierenden hätten besonders die gute Studienorganisation und die Betreuung durch die Professorinnen und Professoren hervorgehoben, teilt Bögelein mit. Dazu trage das positive soziale Klima zwischen den Studierenden und den Lehrenden bei. "Auch bei der Unterstützung im Studium geben die Studierenden der Hochschule Coburg gute Noten. Insbesondere das Mentorenprogramm für die Erstsemester empfinden die Studierenden beim Start in das Studium als sehr hilfreich."

Im vergangenen Jahr starteten an der Hochschule Coburg 250 Erstsemester in das Studium der Sozialen Arbeit. Positiv bewertet werde von den Studierenden außerdem der hohe Praxisbezug des Studiums sowie die gute Ausstattung der Räume, heißt es in der Mitteilung.

Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft schätzten die Studierenden die hohe Berufsorientierung des Studiums und die Beratung beim Übergang in den Beruf. Insgesamt positiv werde zudem die Unterstützung der Studierenden beim Studienstart, während des Studiums und bei Auslandsaufenthalten beurteilt, so Bögelein. Hier beginnen jedes Jahr rund 180 junge Leute mit dem Studium. Im letzten Jahr landeten bereits die Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Technische Physik beim CHE-Ranking deutschlandweit in der Spitzengruppe.

Wer im Herbst dieses Jahres mit dem Studium an der Hochschule Coburg starten will, kann sich derzeit um einen Studienplatz bewerben. Alle Informationen dazu sind unter dem folgenden Link zu finden: www.hs-coburg.de/bewerbung. red