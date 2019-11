Studienzweifler sind hier willkommen

Am Donnerstag, 21. November, findet von 10 bis 12 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Bamberg, Mannlehenweg 27, die Informationsveranstaltung zum Thema "Studienwechsel oder -ausstieg? Wie geht's weiter?" statt. Es beraten Experten der Hochschulberatung der Agentur für Arbeit Bamberg, der Studienberatung der Universität Bamberg, der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken Bayreuth und der Handwerkskammer (HWK) Oberfranken. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, einen individuellen Gesprächstermin zu vereinbaren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich an Studenten aus dem Raum Bamberg, Forchheim, Lichtenfels, Kronach und Coburg, da sie heuer einmalig in Bamberg stattfindet. Weitere Informationen gibt es direkt von der Hochschulberatung der Agentur für Arbeit Bamberg (bamberg.akademikerberatung@arbeitsagentur.de). red