Studienwechsel: und jetzt?

Am Donnerstag, 19. April,von 15 bis 17 Uhr, findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Bamberg, Mannlehenweg 27, eine Informationsveranstaltung zum Thema "Studienwechsel oder -ausstieg? Wie geht's weiter?" statt. Das Studium erfüllt nicht die Erwartungen, das Studienfach passt nicht zu den eigenen Stärken und Interessen, der Erfolg will sich einfach nicht einstellen? Soll ich es abschließen, den Studiengang wechseln oder ganz aussteigen? Auf diese Fragen geben die Experten Antworten, zeigen Perspektiven und neue berufliche Karrierewege auf. Es beraten Mitarbeiter der Hochschulberatung der Agentur für Arbeit Bamberg, der Studienberatung der Universität Bamberg, der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken Bayreuth und der Handwerkskammer (HWK) Oberfranken. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, einen individuellen Gesprächstermin zu vereinbaren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos direkt von der Hochschulberatung der Agentur für Arbeit Bamberg: bamberg.akademikerberatung@arbeitsagentur.de. red