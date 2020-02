Studienreise nach Zypern

Die Pfarrei Untersteinach bietet in der ersten Pfingstferien-Woche (30. Mai bis 6. Juni) eine christliche Gemeindereise nach Zypern an. Mit Pfarrer Wolfgang Oertel begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren des Apostels Paulus.

Am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr lädt die Pfarrei zum Infoabend ins Kantorat, Kirchplatz 4, ein. Die Reise findet statt, da jetzt schon ausreichend Anmeldungen vorliegen. Alle Interessieren, auch diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, sind herzlich eingeladen.

Ziele der Reise sind Paphos, das Aphroditen-Heiligtum, die Königsgräber und die Paulussäule. Zum Ausflug in das Troodos-Gebirge mit dem weltberühmten Kykko-Kloster gehört eine Weinprobe in einem Bergdorf. Der Besuch von Nikosia (beide Teile) sowie eine Wanderung im einzigartigen Naturschutzgebiet Akamas stehen ebenso auf dem Programm wie die Geisterstadt Varosha und Salamis mit den bedeutenden Ausgrabungen an der Ostküste.

Tägliche Andachten werden auf dieser geistlichen Reise angeboten. Badezeit im Mittelmeer rundet die Reise ab.

Anmeldeschluss ist der 15. März im Pfarreibüro Untersteinach, Telefon 09225/208. Dort oder bei Pfarrer Wolfgang Oertel direkt gibt es auch Flyer und nähere Infos. red