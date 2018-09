Studienreise nach Berlin

Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim lädt vom 17. bis 19. Oktober zu einer Berlinreise mit politisch-historisch-musikalischen Schwerpunkten ein. Die Reiseleitung wird Dieter George übernehmen.

Noch auf der Anreise ist ein Zwischenstopp mit Stadtrundfahrt in Potsdam vorgesehen. Nach dem Zimmerbezug in einem Hotel in Berlin-Mitte und einer Nachmittagsfreizeit erfolgt auf Einladung von MdB Thomas Silberhorn (CSU) am frühen Abend ein Informationsbesuch mit Vortrag und Gespräch beim Deutschen Bundestag. Hier besteht auch die Möglichkeit eines Kuppelbesuchs.

Der nächste Morgen führt in den Gropius-Bau zur Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt". Am Abend steht ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: Man ist zu Gast in der der frisch renovierten und wiedereröffneten Staatsoper "Unter den Linden", es wird eine Aufführung der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" in einer Inszenierung von Jürgen Flinn besucht.

Der dritte Tag stellt den Wiederaufbau des Berliner Schlosses in den Mittelpunkt. Seit dem 19. Jahrhundert auch Berliner Stadtschloss genannt, war es das dominierende Bauwerk in der historischen Mitte Berlins. Hier sind Führungen durch die Humboldt-Box mit Ausstellungen des Fördervereins und des Humboldt-Forums-Kultur gebucht.

Nähere Informationen und die Ausschreibung mit Anmeldeformular gibt es auf der VHS-Internetseite vhs-forchheim.deoder im VHS-Büro in Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060. red