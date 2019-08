Nach zweijähriger Pause veranstaltete das Pilgerbüro Marienweiher wieder eine Studienfahrt nach Böhmen. Erstes Ziel war die Industriestadt Falkenau (Sokolov). In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann man in der Umgebung der Stadt mit dem Braunkohleabbau, was das Aussehen der Falkenauer Landschaft radikal veränderte. Im Jahr 1860 wich das letzte Hopfenfeld dem Kohleabbau und die Stadt war rein industriell geprägt. Heute ist Sokolov wieder eine schöne Stadt; dort wo früher die Bagger lärmten, sind Erholungslandschaften entstanden.

In einer kurzen Andacht in der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere beteten die Teilnehmer zusammen mit Pater Vitalis vom Kloster Marienweiher. Auf dem Programm stand auch ein Besuch des Bergbaumuseums in Krasno. Unter die Haut ging den Teilnehmern die Schilderung der Arbeitsbedingungen - bis 1954 war das Bergwerk auch als Arbeitslager betrieben worden mit schrecklichen Arbeitsbedingungen. Den Abschluss der Fahrt durch Böhmen bildete ein Spaziergang durch das gelungen restaurierte Franzensbad mit anschließender Einkehr. red