Studie sieht gute Zukunftschancen für ERH

Platz 20 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten und damit sehr hohe Zukunftschancen: Das ist das Ergebnis, das die Schweizer Prognos AG in ihrer Studie "Zukunftsatlas 2019 - Das Ranking für Deutschlands Regionen" für den Landkreis Erlangen-Höchstadt berechnet hat. Mithilfe der Kategorien "Dynamik", "Stärke", "Demografie", "Arbeitsmarkt", "Innovation" und "Wohlstand" lassen sich Chancen und Risiken der Standorte ermitteln und Aussagen über die aktuelle Standortstärke, den Ist-Zustand und die Entwicklung der Region in den vergangenen Jahren treffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Das beste Ergebnis erzielte der Landkreis Erlangen-Höchstadt im Bereich "Wohlstand". Bundesweit belegt ERH darin den neunten Platz. In der Kategorie "Innovation" belegt der Landkreis Platz 14. Bei "Stärke" rangiert der Landkreis mit Rang 18 auch noch unter den Top 20 der Bundesrepublik. In den Kategorien Arbeitsmarkt (Platz 69) und Demografie (Platz 266) sieht die Studie für ERH noch Potential nach oben.

Aus 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren entwickelt die Prognos AG ihren Zukunftsindex. Er hilft Regionalentwicklern und Wirtschaftsförderern dabei, regionsspezifische Handlungsbedarfe und zukunftsorientierte Strategieprozesse abzuleiten. Unternehmen unterstützt er bei der Suche nach Standorten.

Der "Zukunftsatlas" erscheint seit 2004 alle drei Jahre. 2016 erreichte der Landkreis Platz 27. red