Studentin muss Joint abgeben

Ihren soeben gedrehten Joint wollte eine 20-jährige Studentin aus Schwaben bei einer Kontrolle durch Fahnder der Verkehrspolizei noch wegwerfen. Doch die Beamten waren bei der Überprüfung der jungen Frau am Mittwochnachmittag am Autohof in Himmelkron schneller. Sie stellten den Joint, eine geringe Menge Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien, die die Studentin in ihrer Handtasche mitführte, sicher. Die 20-Jährige erwartet eine Anzeige wegen des Drogenbesitzes. pol