Studenten machen mit

Deutschlandweit gehen die Vorbereitungen zum "Global Day of Climate Action" in die letzte Runde - auch in Erlangen, aber noch etwas Entscheidendes steht an. Die "Students for Future Deutschland" haben in dieser Woche zur "Public Climate School" aufgerufen, um dann gemeinsam mit der gesamten "Fridays for Future"-Bewegung am Freitag, 29. November, auf die Straße zu gehen. Erlangen, als Universitätsstadt, hat sich diesem Aufruf ebenfalls angeschlossen und so steht für die "Students for Future Erlangen" die erste Aktion in diesem Rahmen an. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gruppierung hervor.

Die Hochschulgruppe mit selbigem Namen existiert schon länger, geht nun mit neuen Mitgliedern in diese Woche und lädt am 3. Dezember alle weiteren Interessierten zu einem Treffen ein. Alle Informationen zum genauen Programm sind zu finden unter https://studentsforfuture.info/ortsgruppe/erlangen/. red