Studenten gestalten Gebäude um

Die Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften hat Besuch aus England. Studenten der Manchester School of Architecture und Studenten der Hochschule Coburg arbeiten gemeinsam an der Gestaltung der Freiräume um den ehemaligen Schlachthof am Güterbahnhof. Sie wollen das Gelände zu einem Treffpunkt für Bürger und Hochschulangehörige machen und entsprechende Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen. Pünktlich zum Campus.Design Open Ende Mai können die Ergebnisse von den Coburgern begutachtet und getestet werden.

Der Besuch der englischen Studenten hat noch einen interessanten Nebeneffekt: Weil es in Coburg aktuell wenig Möglichkeiten gibt, größere Gruppen von jungen Leuten unterzubringen, sind die Coburger Studenten selbst aktiv geworden, um dem Team aus Manchester Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Sie haben im Leerstand des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Wohnbau Coburg ein Pop-Up-Hostel eingerichtet. Entstanden sind auf einfache Weise atmosphärische Räume, die eine tolle Aussicht über Coburg ermöglichen und den Aufenthalt in der Stadt zu einem besonderen Erlebnis machen. Bis Mitte nächster Woche sind die englischen Studenten noch in Coburg. Am Mittwoch, 3. April, von 9 bis 12 Uhr beurteilt eine Jury außerdem die ersten gemeinsamen Arbeiten im Creapolis-Makerspace am Coburger Schlachthof. red