Student nimmt Rentner aus Forchheim Vorfahrt

Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) entstanden. Am Nachmittag bog ein 19-jähriger Student aus Erlangen mit seinem Honda Civic von der Kunigundenstraße nach links in die Forchheimer Straße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 82-jährigen Forchheimer Mercedesfahrer. Die beiden Autos stießen unweigerlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher muss laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land mit einem Bußgeldbescheid von 120 Euro plus Gebühren rechnen, dazu kommt noch ein Punkteeintrag in Flensburg. pol