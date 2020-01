Stublanger Wehr hat Hauptversammlung

Die Freiwillige Feuerwehr Stublang lädt zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen in die Gastwirtschaft Hennemann in Stublang ein. Die Versammlung beginnt am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr. Dazu sind alle Mitglieder der Feuerwehr Stublang eingeladen, um Erscheinen in Uniform wird gebeten. red