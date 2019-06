Stubenrauch holt Titel

Die unterfränkischen Meisterschaften der Schützen fanden in der Disziplin mit Nostalgiewaffen ihre Fortsetzung. Die Spitzenschützen des Gaues setzten sich durch. Der letztjährige deutsche Meister mit dem Zimmerstutzen, Stefan Flachsenberger aus Sand, trug seinen Teil zum Mannschaftserfolg für Gochsheim bei. Sein Sohn David setzte sich im ersten Jahr der Herrenklasse überraschend an die Spitze. Der mehrfache bayerische und deutsche Meister Helmut Stubenrauch aus Ebern behauptete seine Klasse mit dem Unterhebelgewehr C und führte seine Mannschaft auch zum Erfolg. Hassfurt dominiert mit dem Ordonnanzgewehr und sicherte sich zwei Mannschaftssiege. dk

Die Ergebnisse

ZIMMERSTUTZEN Herren I: 1. BSG Gochsheim (818) / 1. D. Flachsenberger (Sand, 272) / Herren II: 1. S. Flachsenberger (276), 2. H. Grund 274, 6. S. Furkel (268) (alle Gochsheim) / Herren III: 1. BSG Gochsheim (812) / 1. K. D. Weigand (279), 2. J. Meder (261) (alle Gochsheim) / Herren IV: 1. R. Finger (272, Gochsheim), 5. U. Heimrich (226 Knetzgau)

UNTERHEBELGEWEHR C 1. SG Ebern (96) / 1. H: Stubenrauch (39, Ebern), 4. S. Drößmar (34), 5. K. Heider (32), 8. B. Scheler (30) (alle Ebern)

KK-MEHRLADER 1. R. Just (34), 2. T. Baumeister (28, beide Hofheim), 5. S. Eck (28), 6. D. Holzheid (27, beide Hassfurt), 7. B. Kehl (26, Hofheim)

ORDONNANZ OFF. VISIERUNG 1. Hassfurt (849) / 4. H. Finkernagel (293), 5. D. Holzheid (287), 7. J. Götz (269, alle Hassfurt)

ORDONNANZ GE. VISIERUNG 3. H. Finkernagel (330), 4. D. Holzheid (267, beide Hassfurt)

BAYER. ORDONNANZGEWEHR 1. Hassfurt (790) / 6. J. Götz (272), 8. D. Holzheid (261), 9. G. Hartmann (257, alle Hassfurt)