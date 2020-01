Stub rollt über eine neue Brücke

Diese Woche hatte der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) doppelt Grund zur Freude: Am Montag erhielt er die positive Beurteilung der Regierung von Mittelfranken für das im vergangenen Juli eingeleitete Raumordnungsverfahren. Und am Donnerstag wurde im Bundestag eine Novellierung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes beschlossen. Diese senkt die Kosten der Stub für die beteiligten Städte deutlich.

Der eingereichte Streckenverlauf der Stub wurde für raumverträglich befunden, informierten die Vertreter des Zweckverbands am Mittwochabend im Erlanger Redoutensaal. Lediglich in Tennenlohe-Nord darf die Trasse nicht, wie ursprünglich geplant, hinter dem Feuerwehrhaus ein Stück durch den Bannwald führen. Sie muss über die Sebastianstraße verlaufen. Auflagen betreffen unter anderem eine Park-and-Ride-Anlage, die im Umfeld der Rastanlage "Aurach" an der A 3 entstehen soll.

Das Stadtbild wird verändert

Der Verkehrsfluss an Kreuzungen, zum Beispiel am Hans-Ort-Ring in Herzogenaurach, soll nicht durch die Stub ins Stocken geraten. Auch an der B 4 von Nürnberg nach Erlangen sollen weder der geplante Radschnellweg noch Fahrbahnen für die Straßenbahntrasse geopfert werden. In Erlangen, mit werktäglich rund 16 000 prognostizierten Fahrgästen, verändert sich das Stadtbild deutlich. Die Nürnberger Straße gehört zukünftig zwischen Gebbertstraße und Komotauer Straße, möglicherweise sogar bis zur Straße Am Röthelheim, ausschließlich der Stub. Autos müssen sich neue Wege suchen, aber die Bäume sollen bleiben.

Die umstrittene Regnitzquerung darf realisiert werden: Die neue Brücke muss Schallschutz- und Hochwasser-Auflagen erfüllen, sich dem Landschaftsbild unterordnen und darf dauerhaft nur durch Straßenbahn, Busse und Einsatzfahrzeuge genutzt werden. Die Behörde kam zum Schluss, dass ein Neubau beim Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ertüchtigung von Büchenbacher und Dechsendorfer Damm vorzuziehen sei.

Erhöhte Kostenschätzung

Die aktuelle Kostenermittlung für die Stub zeigt im Vergleich zur Machbarkeitsstudie von 2015 einen Anstieg um 114 Millionen Euro auf 372 Millionen Euro. Dennoch erfüllt das Projekt weiterhin die Kriterien zur Förderfähigkeit und darf sich auf viel Unterstützung seitens Bund und Land freuen. Der Zweckverband rechnet im Mittel mit 90 Prozent Gesamtförderung, die den Eigenanteil der Städte auf insgesamt 78 Millionen Euro, davon 49 Millionen Euro für Erlangen und 13 Millionen Euro für Herzogenaurach, reduzieren würde.

Die Bürgerbeteiligung wird fortgesetzt: am 18. Februar im Lokalforum "Herzo Base" mit Ortsbegehung, vom 25. bis 27. Februar bei der Neuauflage der "Lego-Stub", am 26. Mai im achten Dialogforum in Erlangen. Auch eine Online-Beteiligung zur Regnitzbrücke ist vorgesehen.