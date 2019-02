Stub bahnt sich ihren Weg

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (Stub) lädt am Mittwoch, 13. Februar, zu seiner nächsten Ortsbegehung ein. Dabei steht die mögliche Streckenführung über die Sieboldstraße in Erlangen im Mittelpunkt. Insgesamt 13 Alternativen für den Verlauf der Stadt-Umland-Bahn, die Herzogenaurach, Erlangen und Nürnberg verbinden soll, werden derzeit detaillierter untersucht, teilt der Zweckverband mit. Als aussichtsreich mit Blick auf das Erlanger Stadtgebiet gilt eine Variante über die Sieboldstraße: Die Stub würde an der Kreuzung Nürnberger Straße/Werner-von-Siemens-Straße rechts abbiegen, der Werner-von-Siemens-Straße folgen und über die Sieboldstraße und Henkestraße zur Güterhallenstraße fahren. "Im Vergleich zur Vorschlagstrasse würden hier Teile des Universitätsklinikums sowie der Friedrich-Alexander-Universität besser angebunden werden", erläutert Florian Gräf, Technischer Leiter des Zweckverbands.

Das Lokalforum "Sieboldstraße" beginnt am Mittwoch, 13. Februar, um 18 Uhr. Treffpunkt ist der Besiktas-Platz in Erlangen. Zu Fuß werden etwa zwei Kilometer zurückgelegt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. red