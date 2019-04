"Struwwelpeter" auf der Theaterbühne Ebern

Mit "Rettet den Struwwelpeter!" von Norbert Franck unternehmen die Oberstufenschüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Ebern in diesem Jahr eine gewagte Expedition in die dunklen Abgründe des knallbunten Kinderbuchklassikers, der nach 175 Jahren noch immer fasziniert. Die Geschichten von Hans-Guck-in-die-Luft, Zappelphilipp oder Suppenkasper haben so manche Kindheit begleitet. In der Inszenierung des Eberner Gymnasiums erzählen die bekannten Figuren ihre ganz eigene Geschichte. Die Theateraufführung findet am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr in der Aula des Friedrich-Rückert-Gymnasiums statt. red