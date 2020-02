"Struwwel": 44 von 52 Wochen im Jahr geöffnet

Das Team des Kronacher Jugend- und Kulturtreffs "Struwwelpeter" hat nun Stellung genommen zu dem Artikel "Frauenliste startet ins neue Jahr” in der Ausgabe vom 1. Februar. Man begrüße ausdrücklich, so heißt es in der Mitteilung, dass Stadträtin Angela Degen von der Frauenliste die Förderung der Angebotsstruktur für Jugendliche im Landkreis auf die Agenda ihres Wahlkampfes setze. Überrascht sei man aber über den Artikel. Die Aussagen von Frau Degen seien für die Leser so zu verstehen, als habe der "Struwwelpeter" in den Schulferien generell nicht geöffnet. "Hier ist Frau Degen falsch informiert. Geschlossen hat das Haus traditionell in den Sommer- und Weihnachtsferien. Geöffnet haben wir jedoch in den Herbst-, Faschings-, Oster- und Pfingstferien. In diesen Zeiten setzen wir auch gezielt viele Angebote und Ferienprogramme", heißt es wörtlich in der von Samuel Rauch, Kristina Fritz, Natascha Christmann und Iris Busch unterzeichneten Stellungnahme.

"Insgesamt haben wir 44 von 52 Wochen im Jahr geöffnet. Während dieser Wochen haben wir sechs Tage in der Woche geöffnet, insgesamt 49 Stunden in der Woche", betonen die Mitarbeiter des Jugend- und Kulturtreffs. Zum Vergleich: Andere traditionsreiche Jugendzentren in Oberfranken hätten nur 25 Stunden oder weniger in der Woche geöffnet und dabei ebenfalls Schließzeiten.

"Wir haben somit die ausgedehntesten Öffnungszeiten aller uns bekannten oberfränkischen Häuser", stellen die "Struwwel"-Mitarbeiter abschließend fest. red